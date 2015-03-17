В субботу в Киеве стартует масштабный марафон

Его цель - благодарность от украинцев жителям стран, которые продемонстрировали свою поддержку нашей стране в ее европейском выборе, а также проведение молитвы за мир в Украине и мире, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Кроме этого, во время посещения участниками пробега европейских стран планируется передать членам их парламентов благодарности за ратификацию «Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС».

Забег Мира начнется 21 марта - в годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС - и продлится 84 дня. За это время команда из 12 участников преодолеет около 18000 километров, посетив 42 столицы Европы. На любом этапе маршрута к ним могут присоединиться все желающие. В ряде стран планируется провести официальные мероприятия с участием украинских и европейских политиков, представителей бизнеса и общественности.

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По итогам Забега Мира планируется установление рекордов (Книга рекордов Гиннеса и Национальный реестр рекордов Украины): самый длинный забег, проведенный группой людей; забег, охвативший большое количество стран Европы; наименьшее время, за которое группа людей преодолела расстояние, согласно утвержденному маршруту.

Забег начнется от стен Верховной Рады Украины символическим забегом Мира, в котором смогут принять участие все желающие. Участие в символическом забеге подтвердили: глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбински, послы европейских стран, общественные деятели и народные депутаты Украины. Ожидаемое количество участников - 1000 человек.