На свалке в центре Киева нашли 6 гранат

На одной из свалок в Печерском районе столицы нашли пакет с 6 гранатами.

Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в г. Киеве.

Отмечается, что взрывчатку нашел 66-летний житель Печерского района. Киевлянин убирал территорию, когда заметил под забором черный полиэтиленовый пакет, обмотанный скотчем.

"Открыв пакет, обнаружил в двух пластмассовых судочках для хранения пищи шесть гранат и 4 запала к ним", - сообщают в пресс-службе.

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Сотрудники взрывотехнической службы Главного управления столичной милиции изъяли все предметы и направили их на экспертное исследование.

Указанное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) .

В настоящее время продолжается досудебное расследование.