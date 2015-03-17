В Киеве продолжат раскопки древней улице в районе Почтовой площади

Соответствующее решение принято на заседании рабочей группы по урегулированию вопросов, связанных с завершением археологических исследований и музеефикации находки на Почтовой площади. Об этом сообщила после первого заседания рабочей группы ее сопредседатель - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам директора Центра археологии Киева Михаила Сагайдака, в связи с потеплением и набуханием грунтов необходимо изменить технологию археологических работ, поскольку открытый способ, который использовался до сих пор, стал опасен для археологов.

Специалисты-строители предложили в дальнейшем использовать новый метод выполнения работ TOP-DOWN, предусматривающий установку несущих конструкций и плиты перекрытия объекта. Это позволит безопасно продолжить археологические работы, музеефицировать найденные артефакты, а также параллельно завершать реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади.

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«Благодаря использованию такой технологии мы сможем не только сохранить уникальные находки на Почтовой площади, но и избежать опасности оползней во время археологических исследований и строительных работ. При этом продолжение археологических раскопок никоим образом не повлияет на завершение первой очереди реконструкции развязки на Почтовой площади», - заверила Старостенко.

В то же время заместитель председателя КГГА отметила необходимость сохранении археологических находок: «Понимая большую историческую и культурную ценность найденных объектов, КГГА прилагает максимум усилий для их сохранения, исследования и дальнейшего экспонирования».

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Киевский городской голова Виталий Кличко распорядился остановить строительные работы на Почтовой площади, где археологи на глубине около 7,5 метров обнаружили часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты, принадлежащие к XI-XII векам.

Остатки зданий находятся в относительно неплохом состоянии - они сохранились под толстым слоем грунта. Над этим местом в XVII-XVIII веках находилась городская пристань. Не исключено, что рядом под слоем земли находятся остатки других домов.

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Артефакты обнаружили на месте, где должны строить новый торговый центр. В связи с этим власти Киева поручили заказчику строительства ТЦ на Почтовой площади найти оптимальное проектное решение, чтобы сохранить остатки древней улицы.

Минкультуры своим приказом создало рабочую группу по урегулированию вопросов, связанных с завершением археологических исследований и музеефикации находки в районе Почтовой площади.

Археологические раскопки на месте находок были приостановлены из-за оползня.