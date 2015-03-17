Киевлянам объяснили, как бесплатно установить газовые счетчики

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на «Киевгаз», установка газового счетчика возможна также за счет потребителя.

Разъясняя процедуру бесплатной установки счетчика, «Киевгаз» напоминает, что в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», счетчики имеют следующие сроки установки: в квартирах и частных домах, в которых газ используется комплексно, в том числе для отопления, - до 01.01.2012 г; в помещениях, в которых газ используется для нагрева воды и приготовления пищи, - до 01.01.2016 г .; в квартирах и частных домах, в которых газ используется для приготовления пищи, - до 01.01.2018.

Отмечается, что, начиная с 2014 года в первую очередь проводятся работы по установке газовых счетчиков в квартирах, оснащенных газовыми плитами и газовыми водонагревателями (колонками).

Убедиться в проведении данных работ в доме можно по телефону Контакт-центра ПАО «Киевгаз»: (044) 495-04-04.

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Установка счетчиков в рамках инвестиционной программы предусматривает, что исполнители работ (представители подрядных организаций) предварительно информируют жильцов дома, который находится в очереди и согласован с балансодержателем (ЖЭК, ОСМД), о плановых работах и договариваются с владельцами квартир о возможном времени их проведения (с целью обеспечения доступа мастера в квартиру). После проведения работ по монтажу счетчика в квартире представитель ОАО «Киевгаз» проводит опломбирования счетчика и принимает его в эксплуатацию. При этом абонента информируют о необходимости заключения договора о предоставлении услуг по газоснабжению. Такой договор владелец квартиры должен заключить в расчетно-абонентском отделе (РАО) согласно району обслуживания. Представитель ОАО «Киевгаз» сообщает необходимый перечень документов и адрес РАО. Необходимую информацию можно уточнить по телефону Контакт-центра.

Заключив договор потребителя газа с РАО ПАО «Киевгаз», владелец квартиры получает: договор потребителя газа; справку для ЖЭК о переходе на прямой договор с ОАО «Киевгаз» и расчетно-абонентскую книжку для проведения оплаты газоснабжения.

Если же владелец квартиры пожелал установить газовый счетчик, не дожидаясь очереди дома, то ему работы по установке газового счетчика обойдутся минимально в 856 грн (выезд мастера, составление схемы, установка счетчика, отключение газовой плиты, установка газовой плиты), также будет необходимо заплатить от 2,3 тыс. грн за использованные материалы (счетчик газа, труба газовая, кольцо уплотнительное, крепления к счетчику и т.д.).

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Как сообщает ОАО «Киевгаз», в связи с тем, что общество не является монополистом в сфере выполнения работ по установке бытовых газовых счетчиков, потребители природного газа могут обращаться в любую организацию, имеющую соответствующее разрешение на выполнение газоопасных работ. В таком случае представитель ПАО «Киевгаз» осуществляет работы только по пуску газа к приборам, прием в эксплуатацию и опломбирование счетчика.

Для установки газового счетчика можно оставить электронную заявку на сайте ПАО «Киевгаз»: www.kyivgaz.ua/ru/component/content/article/57-novosti/novosti-kievgaza/1877-zayavka-na-ustanovku-gazovogo-schetchika.