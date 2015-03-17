"Киевпасстранс" закупит 130 трамваев и троллейбусов

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Сергей Майзель. "Мы в этом году всего должны получить 66 новых троллейбусов, из них 15 уже получили. Также мы планируем закупить 60 трамваев и прорабатываем соответствующее объявление на тендер", - сказал Сергей Майзель, добавив, что на сегодняшний день ежедневно на линии города выходят 400 трамваев.

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Он также отметил, что планы предприятия на текущий год не предусматривают закупку новых автобусов, а только их ремонт. "К сожалению, автобусный парк мы не будем развивать. Будем делать только капитальный и средний ремонт автобусного парка, потому что стоимость горюче-смазочных материалов несет очень большую нагрузку на расходы предприятия", - подчеркнул руководитель "Киевпасстранса".

Сергей Майзель также сообщил, что наземный городской подвижной состав изношен практически на 80%.