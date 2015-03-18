На Южном мосту в Киеве на четыре дня ограничат движение
11:15, 18 марта 2015Киев
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«Киевавтодор» обращается к водителям с пониманием отнестись к временным неудобствам.
На Южном мосту в Киеве временно ограничат движение / Фото УНИАН
В Киеве на эстакаде Южного мостового перехода ограничат движение автотранспорта с 22:00 19 марта до 6:00 23 марта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Это связано с необходимостью ремонтных работ на мосту.
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В частности, движение ограничат на Эстакадной части Южного мостового перехода, верховая сторона, по направлению движения с просп. Николая Бажана на Столичное шоссе, говорится в сообщении.
КК «Киевавтодор» обращается к водителям с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.
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