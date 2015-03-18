Против прокурора Киева Юлдашева открыли уголовное производство (документ)

Об этом сообщил депутат от БПП Виталий Куприй.

"Еще одна промежуточная победа по очистке прокуратуры! Открыто уголовное производство против коррупционера - прокурора г.Киева Юлдашева. Ждем профессиональные следственные действия и привлечения его к ответственности!", - написал он на своей странице в Facebook, добавив к сообщению фотокопию документа ГПУ.

Читайте такжеВ прокуратуре Киева под люстрацию подпадают более 120 работниковРанее Куприй обратился к генпрокурору Виктору Шокину с просьбой "внести в ЕРДР сведения о совершении прокурором города Киева Юлдашевым С.А. уголовных правонарушений с предварительной правовой квалификацией по статьям 364 ч. 3, 191 ч. 5, 367 ч. 2, 368 ч. 4 УК Украины, а также создать следственно-оперативную группу из состава следственных и прокурорских работников аппарата ГПУ и поручить ей проведение досудебного расследования в этих вопросах".

Депутат обвинял Юлдашева во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением, в частности покрывательстве уклонения от уплаты налогов на семь миллиардов гривень, сообщал ТВі.

Также с запросом на открытие производства в отношении Юлдашева обращался в ГПУ нардеп БПП Игорь Луценко.