Против прокурора Киева Юлдашева открыли уголовное производство (документ)
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против прокурора Киева Сергея Юлдашева.
Об этом сообщил депутат от БПП Виталий Куприй.
"Еще одна промежуточная победа по очистке прокуратуры! Открыто уголовное производство против коррупционера - прокурора г.Киева Юлдашева. Ждем профессиональные следственные действия и привлечения его к ответственности!", - написал он на своей странице в Facebook, добавив к сообщению фотокопию документа ГПУ.
Читайте такжеВ прокуратуре Киева под люстрацию подпадают более 120 работниковРанее Куприй обратился к генпрокурору Виктору Шокину с просьбой "внести в ЕРДР сведения о совершении прокурором города Киева Юлдашевым С.А. уголовных правонарушений с предварительной правовой квалификацией по статьям 364 ч. 3, 191 ч. 5, 367 ч. 2, 368 ч. 4 УК Украины, а также создать следственно-оперативную группу из состава следственных и прокурорских работников аппарата ГПУ и поручить ей проведение досудебного расследования в этих вопросах".
Депутат обвинял Юлдашева во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением, в частности покрывательстве уклонения от уплаты налогов на семь миллиардов гривень, сообщал ТВі.
Также с запросом на открытие производства в отношении Юлдашева обращался в ГПУ нардеп БПП Игорь Луценко.