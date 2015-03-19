Сегодня станция метро "Олимпийская" будет закрыта на час

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"19 марта с 19:00 до 20:00 станция метро "Олимпийская" закроют на вход и выход станцию метро "Дворец спорта" - на выход, станцию метро "Площадь Льва Толстого" - на вход. На время закрытия поезда будут курсировать мимо станции "Олимпийская" без остановки", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что изменения в работе метрополитена связаны с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Эвертон" (Ливерпуль).

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"Если после окончания футбольного матча пассажиропоток будет превышать перевозочную способность, вероятно введение ограничений на вход пассажиров до станций метро "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта", - отметили в КГГА.

Как отмечает КП "Киевский метрополитен", вышеупомянутые меры направлены на организацию безопасной перевозки пассажиров и высокой культуры их обслуживания.

Как сообщал УНИАН, на матч Лиги Европы "Динамо" - "Эвертон" в Киеве раскупили все билеты.