Заместитель председателя КГГА объяснил причину продажи акций Борщаговского фармзавода

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Михаил Радуцкий.

«Киеву необходимо найти средства для реализации социальных программ, особенно в нынешней ситуации. Поэтому деньги, которые столица получит от продажи пакета акций Борщаговского фармзавода, планируется потратить, в том числе и на финансирование школ, детских садов, а также поддержки социально незащищенных киевлян», - пояснил он.

С другой стороны, как заметил Михаил Радуцкий, в последнее время в мире прослеживается тенденция падения фармацевтического рынка, а следовательно, и снижение размера дивидендов, которые получает город.

«По нашим подсчетам, за все время владения 29,95% акций этого фармзаводу, то есть с 2001 года, Киев получил лишь 23,5 млн. грн. дивидендов», - сказал он.

В то же время, заместитель председателя КГГА подчеркнул, что главная цель киевской власти в проведении аукциона - максимально пополнить бюджет: «Именно поэтому мы продлили сроки подачи заявок на участие в аукционе, чтобы привлечь больше участников, создать конкуренцию и продать пакет акций по наивысшей цене».

Михаил Радуцкий также заверил, что предстоящий аукцион станет образцом прозрачности и открытости киевской власти: «Городской голова Виталий Кличко и вся его команда намерены доказать, что продавать коммунальное имущество можно публично. Поэтому я приглашаю всех желающих проконтролировать проведение аукциона - торги на электронной бирже будут открыты и для депутатов, и для журналистов, и для киевлян. Кроме того, впервые мы будем транслировать аукцион на муниципальном телеканале «Киев».

Справка. Территориальной общине г. Киева с 2001 года принадлежит 3100 акций ПАО «НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод», что составляет 29,95% уставного капитала общества. Начальная цена продажи пакета акций - 143,2 млн. грн. Объявление о проведении аукциона было опубликовано в газете «Хрещатик» № 17 от 6.02.2015 г.