Киевсовет запретил отключать горячую и холодную воду жителям жилых домов и соцучреждениям

Киевсовет обязал теплопоставляющие предприятия обеспечить бесперебойную подачу горячей воды в социальные учреждения – дошкольные и учебные заведения, учреждения здравоохранения, социально-медицинские учреждения, подчиненные Департаменту социальной политики, и жителям домов в случае возникновения задолженности за полученные услуги за исключением периода проведения ежегодных испытаний по проверке сетей в процессе подготовки к зимнему периоду.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 95 из 109 депутатов Киевсовета.

Докладчик по этому вопросу, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александр Клюс напомнил, что прошлым летом большинство потребителей в столице были отключены от горячей воды, и это объясняли необходимостью экономии газа на зиму.

«Сегодня у нас, у нашего правительства, есть возможность подготовиться к следующему отопительному сезону не в таких экстремальных условиях, закачать необходимое количество газа и предоставить лимиты «Киевэнерго» и Дарницкой ТЭЦ для того, чтобы они в полном объеме могли предоставлять услугу по поставке горячей воды киевлянам», - отметил Клюс.

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Он добавил, что принятие этого решения Киевсоветом важно для поддержки мэра в переговорах с НАК «Нафтогаз Украины» о выделении городу 350 млн кубометров газа – того объема лимита, который необходим на 6-месячный период для обеспечения киевлян горячей водой. Клюс попросил поддержать проект решения, который подготовлен и внесен мэром города.

По его словам, все профильные комиссии Киевсовета единогласно поддержали проект.

В ходе обсуждения по инициативе депутата Киевсовета Владимира Бондаренко решение было дополнено пунктом о необходимости обеспечения киевлян бесперебойным снабжением холодной водой, электроэнергией и газом. За такую правку-дополнение к проекту проголосовали 91 из 109 депутатов.