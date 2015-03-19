Киевсовет вернул улице Смирнова-Ласточкина историческое название Вознесенский спуск

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня на заседании Киевсовета 69 из 98 зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

Докладывая по данному вопросу, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Александр Вовченко напомнил, что улица Смирнова-Ласточкина расположена возле Львовской площади.

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Улица была образована около 300 лет назад. Название «Вознесенский спуск» связано с Вознесенской церковью. «Название Вознесенский спуск встречается на картах начала XX века. В 1944 г. улицу переименовали в честь профессионального революционера, участника большевистских восстаний Ивана Смирнова, партийный псевдоним Ласточкин», - отметил Вовченко.

Он добавил, что проект решения подготовлен с целью сохранения исторического наследия территориальной общины столицы.

Ранее УНИАН сообщал, что Киевсовете рекомендуют переименовать все улицы Ленина.