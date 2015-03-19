В Киеве создали комиссию для выявления и демонтажа нелегальной рекламы

Киевсовет создал комиссию по проверке и контролю за демонтажом нелегальной рекламы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения, внесенный в повестку дня как безотлагательный, был поддержан большинством депутатского корпуса.

Временная контрольная комиссия создана для выявления нелегальной рекламы в столице и ее дальнейшего демонтажа.

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По словам депутата Василия Гацько, который докладывал этот вопрос на заседании Киевсовета, выполнение решения будет способствовать поступлению средств в городской бюджет через легализацию всей наружной рекламы.

Председателем новосозданной комиссии утвержден внефракционный депутат Александр Федоренко.