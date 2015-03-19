Кличко просит депутатов Киевсовета надеть в воскресенье разноцветные носки

Об этом он заявил на заседании горсовета 19 марта, сообщает Украинская правда.

"21 марта всемирный день людей с синдромом Дауна. Призываю депутатов присоединиться к акции и выразить свою поддержку людям с этим синдромом. Задача всех нас делать простые вещи, чтобы эти люди чувствовали себя полноценными членами общества", - сказал Кличко.

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В рамках акции гражданам предлагают надеть 21 марта разноцветные носки, чтобы обратить внимание на проблемы людей с синдромом Дауна.

Как сообщает Всеукраинская благотворительная организация "Даун синдром", 19 марта маленькие киевляне с синдромом Дауна принесли депутатам Киевсовета разноцветные носки, чтобы привлечь внимание к всемирному дню людей с синдромом Дауна. А родители "солнечных детей" призвали депутатов учесть потребности своих детей на дошкольное инклюзивное обучение и физическую реабилитацию.

Напомним, 10 ноября 2011 года в Нью-Йорке ООН провозгласила 21 марта Днем человека с синдромом Дауна.

Справка УНИАН. По официальной статистике, в Украине ежегодно рождается более 420 детей с синдромом Дауна. Вероятность рождения такого ребенка не зависит от здоровья или образа жизни его родителей.