Кличко обязал решить проблему с освещением улиц в спальных районах Киева

Во время личной инспекции города в вечернее время суток Виталий Кличко отметил отсутствие освещения во многих дворах и подьездах.

Кличко отметил, что освещение дворов и улиц – это вайжнейший вопрос безопасности для киевлян. "Не нужно ждать пока мер поедет с рейдом по улицам. Необходимо решать проблемы киевлян самостоятельно! С главы района буду спрашивать лично! Задача главам столичных районов — предоставить полный список улиц, где нет освещения моему профильному заместителю, а также "Киевэнерго" и "Киевсвет", — подчеркнул мэр Киева.

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Мэр взял ситуацию с освещением под свой личный контроль и поручил своему профильному заместителю Петру Пантелееву принять срочные меры к улучшению ситуации с освещением улиц Киева.