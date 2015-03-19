Киевсовет разрешил частным школам и детсадам арендовать коммунальные помещения за одну гривню в год

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, за принятие соответствующего решения сегодня на сессии горсовета проголосовало 68 депутатов.

Как пояснила заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Анна Старостенко, этим решением ставка арендной платы для частных школ и детских садов унифицирована со ставками для государственных учебных заведений на уровне одной гривни за год.

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«Это позволит решить проблему дефицита мест в детских садах, восстановить равенство прав на образование всех маленьких киевлян, а также значительно повысить качество столичного образования благодаря конкуренции между учреждениями за ребенка, в которой расширяются возможности выбора модели и формы обучения», - отметила она.

По словам Старостенко, сравнение арендных ставок как для частных заведений, так и для государственных, фактически выполняет положения Конституции относительно развития образования и обеспечения прав граждан на образование и равные условия развития всех форм собственности.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве около 90 детсадов не используются по назначению.