Скоростной лимит на дорогах Киева могут поднять до 80 км/ч

В КГГА уже направлены предложения о повышении с апреля 2015 года скоростного лимита до 80 км/ч на 11 участках в Киеве, сообщает пресс-служба ГАИ.

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В частности, увеличить скоростной лимит предлагается на: Набережном шоссе (от Почтовой площади до моста им. Патона), Надднепрянском шоссе, Столичном шоссе (от Южного мостового перехода до улицы Академика Заболотного), на улице Саперно-Слободской (от улицы Гринченко до Южного мостового перехода), на Южном мостовом переходе, на проспекте Бажана, на Оболонском проспекте (от улицы Богатырской до улицы Маршала Малиновского), автодороге Р-69 (от улицы Озерной до черты Киева), проспекте Ватутина (от Московского моста до Керченской площади), на улице Городская (от улицы Стеценко до Гостомельского шоссе), на автодороге Т-1039 (от Гостомельского шоссе до Минского проспекта).