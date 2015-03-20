Монополисты должны предоставить обоснованные тарифы на услуги ЖКХ - Кличко

В противном случае мы будем вынуждены пересмотреть условия сотрудничества с недобросовестными поставщиками услуг. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Я против того, чтобы любые реформы проводились за счет людей. Монополисты не должны получать сверхприбыли. Особенно за счет беднейшего населения. Даже средний класс за такие тарифы может оказаться за чертой бедности, - отметил Кличко. - По закону, главные принципы предоставления жилищно-коммунальных услуг - непрерывность и доступность. То есть тарифы должны быть такими, чтобы люди могли их платить!" - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что себестоимость добычи украинского газа составляет 420 грн с НДС за 1 тыс. кубометров. Собственного газа в Украине ежегодно добывается 20 млрд кубов. Для населения, которое отапливает свои дома индивидуальными газовыми котлами, необходимо 16 млрд кубометров ежегодно. Для предприятий Теплокоммунэнерго, которые отапливают учреждения бюджетной сферы, предприятия, многоквартирные жилые дома,- 8-9 млрд кубов.

"Поэтому тарифы должны быть сформированы исходя из реальной, а не завышенной стоимости энергоносителей. Тариф - это не чисто экономическая, а социально-экономическая категория. Он должен быть компромиссом между возможностью производить услуги и возможностью населения платить за них, - подчеркнул Кличко. - Необходимо, чтобы монополисты сократили свои прибыли. Иначе это приведет к обнищанию населения и коллапсу в отрасли".

Он отметил, что, например, "Киевэнерго" только половину тепловой энергии, которую ежегодно производит, поставляет по счетчикам, всю остальную - без счетчиков, и фактическое предоставление тепла проверить невозможно.

"Мы требуем от правительства, от НКРЭКУ, чтобы они обязали монополистов, которые предоставляют услуги, чтобы те к началу нового отопительного сезона установили во все квартиры счетчики холодной и горячей воды, а в многоквартирные дома - счетчики газа и тепла, - сказал Кличко. - Нельзя также одномоментно повышать тарифы до четкой отработки системы предоставления субсидий. Поэтому поднятие должно быть обоснованным и постепенным, чтобы люди не переплачивали и понимали, за что будут платить. Иначе городская власть пересмотрит условия сотрудничества с монополистами "Киевэнерго", "Киевводоканалом" и "Киевгазом" - и будет искать других поставщиков услуг", - подчеркнул мэр столицы.

Кличко также отметил, что всегда защищал и дальше будет защищать интересы киевлян. "Киевляне меня избрали мэром, а значит наняли на работу - отстаивать их интересы. И в отношениях с поставщиками услуг в частности", - подчеркнул Кличко.