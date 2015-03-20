В соцсетях появились первые фотографии солнечного затмения в Киеве

12:52, 20 марта 2015
Киев
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Началось затмение по киевскому времени около 11.00, в столице его можно наблюдать лишь частично.

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Максимальная фаза затмения в столице наблюдалась в 12.08.

Лучше всего его видно в Арктике и северной Европе, в частности – на Фарерских островах и Свальбарде. Это первое полное солнечное затмение, которое можно наблюдать в Европе за более чем десять лет.

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Несмотря на то, что Солнце во много раз больше Луны, спутник находится значительно ближе к нашей планете, поэтому в определенный момент Солнце и Луна кажутся одного размера.

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