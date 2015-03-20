В соцсетях появились первые фотографии солнечного затмения в Киеве
12:52, 20 марта 2015Киев
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Началось затмение по киевскому времени около 11.00, в столице его можно наблюдать лишь частично.
Лучше всего его видно в Арктике и северной Европе / Facebook
Максимальная фаза затмения в столице наблюдалась в 12.08.
Лучше всего его видно в Арктике и северной Европе, в частности – на Фарерских островах и Свальбарде. Это первое полное солнечное затмение, которое можно наблюдать в Европе за более чем десять лет.
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Несмотря на то, что Солнце во много раз больше Луны, спутник находится значительно ближе к нашей планете, поэтому в определенный момент Солнце и Луна кажутся одного размера.
Земляне сегодня наблюдали солнечное затмение
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