В Киеве в пункте выдачи кредитов задержали мужчину с гранатой

Сотрудники Оболонского райуправления милиции Киева задержали мужчину с гранатой.

Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в г. Киеве.

Отмечается, что гражданин угрожал сотрудникам пункта выдачи быстрых кредитов предметом, похожим на гранату, требуя списать долг знакомой.

"Работники кредитного учреждения успели нажать «тревожную кнопку». Через 5 минут правоохранители районного управления и наряд вневедомственной охранной фирмы уже разоружили гражданина", - отмечается в сообщении.

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Предмет, похожий на боевую гранату, и запал к нему изъяли и направили на экспертизу. Кроме того, правоохранители изъяли с места запись с камер наблюдения. Отмечается, что на видео четко видно, как мужчина угрожал работникам заведения опасным предметом.

Следственным отделом Оболонского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». За совершенное уголовное правонарушение предусмотрено заключение на срок до 7 лет.