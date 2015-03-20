В Киеве открыли интерактивную скульптуру Гик, которая раздает бесплатный Wi-Fi

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы, мэр столицы Виталий Кличко принял участие в церемонии.

«Интерактивная скульптура Гик олицетворяет современных людей, сторонников инновационных технологий, которые активно пользуются разнообразными гаджетами, социальными сетями. Установку этой скульптуры можно считать символическим стартом развития Киева как столицы информационных технологий, электронного правительства. Надеюсь, функциональные возможности Гика пригодятся и порадуют многих киевлян - он раздает бесплатный Wi-Fi, позволяет подзарядить гаджеты, информирует о новинках высоких технологий», - цитирует пресс-служба Кличко.

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Отмечается, что вскоре в Киеве появится еще несколько подобных скульптур.

Кличко подчеркнул, что сегодня столичная власть активно работает над внедрением в Киеве проекта Smart City, и в этом контексте Гик станет «первой ласточкой».

«Одним из первых направлений этого проекта станет электронный бюджет, чтобы киевляне видели все поступления и расходы и могли контролировать власть. Подобные системы эффективно работают в Лондоне, Стокгольме, Тель-Авиве, Берлине и многих других современных столицах мира, где активно применяют информационно-коммуникационные технологии для оптимизации использования ресурсов, энергосбережения, уменьшения негативного воздействия на экологию», - сказал мэр Киева.

По словам Кличко, он уже подписал распоряжение о создании рабочей группы по разработке проекта Smart City.

По данным пресс-службы, группа по созданию Smart City будет состоять из представителей органов государственной власти, зарубежных экспертов в области ІТ и ІТ-сообщества Украины, специалистов КГГА.