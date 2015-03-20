Столичные чиновники обсудят с киевлянами проект комплексной схемы размещения МАФов

23-25 марта в Киеве пройдут общественные обсуждения проекта комплексной схемы размещения МАФов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по результатам рассмотрения будут собраны предложения киевлян и сформирован окончательный вариант этой схемы.

23 марта будут проведены слушания по Печерскому (10.00), Соломенскому (11.00) и Дарницкому (12.00) районам.

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24 марта обсудят размещение временных сооружений на территории Днепровского (10.00), Святошинского (11.00) и Оболонского (12.00) районов.

На 25 марта общественные слушания запланированы по Подольскому (10.00), Шевченковскому (11.00), Голосеевскому (12.00) и Деснянскому (13.00) районам.

Все общественные обсуждения будут проведены в колонном зале КГГА (ул. Крещатик, 36).

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«За последние месяцы напряженной работы нам удалось перевести деятельность около 7 тыс. киосков в правовое поле. Их владельцы заплатили в бюджет 45 млн грн. Ведется активная работа по демонтажу незаконных построек. Следующий этап благоустройства городского пространства - утверждение комплексной схемы. Места для размещения киосков в ней будут определяться с учетом уплаты паевого участия, предложений киевлян и имеющихся зон ограничений», - сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Андрей Вавриш. Ориентировочно, по его словам, это 6,5 тыс. мест в схеме, однако окончательное количество будет определено после общественных обсуждений.

Вавриш добавил, что публичность и открытость комплексной схемы позволяет предпринимателям на условиях конкурса претендовать на места, предусмотренные для размещения временных сооружений и получить документы сроком на 5 лет, а доступность информации через Интернет позволяет проводить контроль со стороны киевлян и влиять на облик города.