ГАИ задержала на въезде в Киев автомобиль, перевозивший 12 коробок оружия, в том числе 17 пулеметов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

«Наряд ГАИ остановил иномарку на въезде в столицу, 506 КП «Сосновый Бор». Как только правоохранители поинтересовались содержимым багажа, водитель начал заметно нервничать. Оно и не удивительно - в 12 коробках находилось немалое количество оружия и даже пулеметы», - отмечается в сообщении.

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В частности, в салоне «Фольксвагена Кадди» правоохранители обнаружили около 30 пистолетов «Глок», 11 «Вальтеров», 150 магазинов к пистолетам и 17 пулеметов.

Сейчас правоохранители выясняют, куда именно и зачем перевозил водитель такое количество оружия. На месте работает следственно-оперативная группа, отметили в ГАИ.

ранее УНИАН сообщал, что в Киеве за две недели изъяли 30 единиц огнестрельного оружия и 16 гранат.