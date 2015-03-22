В Броварах под Киевом маршрутка слетела с моста, есть пострадавшие - журналист

В субботу, 21 марта, около 21.15, в Броварах Киевской области произошло масштабное ДТП с участием "Ланоса" и маршрутного такси № 327.

Как пишет ТСН, об этом в Youtube сообщает журналист Андрей Захарченко.

По словам свидетелей аварии, автобус маршрута № 327 двигался по мосту в направлении района Торгмаш на скорости примерно 40 км/ч. Навстречу в направлении Киева двигался автомобиль Daewoo Lanos.

Обогнав один автобус на большой скорости, через несколько секунд "Ланос" подрезал маршрутное такси № 327, ударив его в переднее колесо. Легковое авто перевернулось на проезжей части, а автобус после мощного удара слетел с моста.

Читайте такжеВ Украине смертность на дорогах выросла на 22% - будут срочно повышать безопасностьВ автобусе кроме водителя ехали 12-15 пассажиров, четверо из них в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Один человек находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Водитель Daewoo Lanos получил незначительные повреждения. По предварительным данным, он находился под действием алкогольных или наркотических веществ. Он был в неадекватном состоянии и даже улыбался оперативной группе милиции.

На место ДТП прибыли заместитель городского головы Броваров и начальник городского отдела милиции. Мост, на котором произошла авария, находился в ремонтном состоянии, полгода движение по нему было ограничено.