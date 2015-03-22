Появились новые подробности ДТП с маршруткой в Броварах

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС, авария произошла около 21:40 21 марта на ул.Кутузова, 6.

Все пострадавшие госпитализированы в центральную районную больницу.

По данным спасателей, после столкновения с легковым автомобилем Daewoo Lanos, автобус упал с моста.

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Ранее сообщалось, что по словам свидетелей аварии, автобус маршрута № 327 двигался по мосту в направлении района Торгмаш на скорости примерно 40 км/ч. Навстречу в направлении Киева двигался автомобиль Daewoo Lanos.

Обогнав один автобус на большой скорости, через несколько секунд "Ланос" подрезал маршрутное такси № 327, ударив его в переднее колесо. Легковое авто перевернулось на проезжей части, а автобус после мощного удара слетел с моста.