Милиция задержала пьяного виновника ДТП в Броварах

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, 37-летний водитель Daewoo оказался жителем Броварского района. Степень его опьянения составила 2,1 промилле. С места происшествия подозреваемый пытался скрыться, но патрулировавшие город бойцы Государственной службы охраны его задержали.

Напоминается, что в Броварах маршрутное такси столкнулось с Daewoo Lanos и слетело с моста. 14 пассажиров маршрутного такси госпитализированы в медицинское учреждение с телесными повреждениями разной степени. Из них одна несовершеннолетняя девушка находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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Следственным отделом Броварского горотдела милиции открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, которое нанесло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение), санкция которой предусматривает арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.