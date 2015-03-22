В Киеве к лету высадят более трех тысяч деревьев
В Киеве за два месяца планируют высадить более трех тысяч деревьев, планируется увеличивать количество зеленых зон и мест для отдыха.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
По его словам, в Киеве планируется увеличивать количество зеленых зон и мест для отдыха киевлян.
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«Уже в течение следующего двухмесячника по благоустройству в столице будет высажено более 3 тысяч деревьев, открыт новый сквер на месте снесенного самостроя. Следует отметить, что в ближайшее время на улице Московской, Суворова и Онищенко высадят липы и рябины. На этой неделе мы начинаем субботники, которые будут проводиться каждую субботу в течение следующих двух месяцев,и каждый желающий может присоединиться к ним. Мы также призываем предприятия приобщиться к уборке и упорядочить собственные прилегающие территории», - сообщил Пантелеев.