В Киеве к лету высадят более трех тысяч деревьев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, в Киеве планируется увеличивать количество зеленых зон и мест для отдыха киевлян.

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«Уже в течение следующего двухмесячника по благоустройству в столице будет высажено более 3 тысяч деревьев, открыт новый сквер на месте снесенного самостроя. Следует отметить, что в ближайшее время на улице Московской, Суворова и Онищенко высадят липы и рябины. На этой неделе мы начинаем субботники, которые будут проводиться каждую субботу в течение следующих двух месяцев,и каждый желающий может присоединиться к ним. Мы также призываем предприятия приобщиться к уборке и упорядочить собственные прилегающие территории», - сообщил Пантелеев.