В пятницу в Киеве состоится концерт в поддержку украинской армии
14:20, 22 марта 2015Киев
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27 марта в столичном Доме офицеров, по адресу: ул. Грушевского, 30/1, состоится благотворительный концерт «Возвращайся живым».
На благотворительном вечере состоится аукцион детских работ / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, организаторами мероприятия выступили Киевская городская государственная администрация, Министерство обороны Украины и концертно-продюсерский центр Vetchinoff Projeсt.
В концерте примут участие Нина Матвиенко, Владимир и Ольга Быстряковы, Татьяна Решетняк, Иван Ганзера, Аида Николайчук, Иво Бобул и другие.
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Кроме того, на благотворительном вечере состоится аукцион детских работ в рамках акции «Подари жизнь солдату», все собранные средства с которого пойдут на нужды украинской армии.
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