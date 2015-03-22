В пятницу в Киеве состоится концерт в поддержку украинской армии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, организаторами мероприятия выступили Киевская городская государственная администрация, Министерство обороны Украины и концертно-продюсерский центр Vetchinoff Projeсt.

В концерте примут участие Нина Матвиенко, Владимир и Ольга Быстряковы, Татьяна Решетняк, Иван Ганзера, Аида Николайчук, Иво Бобул и другие.

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Кроме того, на благотворительном вечере состоится аукцион детских работ в рамках акции «Подари жизнь солдату», все собранные средства с которого пойдут на нужды украинской армии.