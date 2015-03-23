В Киеве во время пожара в больнице погиб человек, 78 были эвакуированы

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара погиб 1 человек. В 21 ч. 40 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован.

Читайте такжеВ Киеве возле кинотеатра "Киевская Русь" горит здание (фото)

Во время тушения пожара спасено 20 человек (парализованные больные) и 78 человек эвакуированы. Предварительная причина пожара - курение в постели.

На месте события работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в г. Киеве.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате пожара в ресторане на Саксаганского погибли двое спасателей.