Кличко пообещал убрать более 200 МАФов на Оболони

Как сообщили в пресс-службе мэра столицы, демонтаж незаконных МАФов на Оболони начали на минувшей неделе. Проверяя демонтаж МАФов Виталий Кличко сообщил, что "всего будет демонтировано 235 незаконных МАФов в этом районе. Оплатили долевое участие в бюджет города 547 киосков".

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В то же время, отметил мэр, за счет "манипуляций" с законодательством в регистрационной службе незаконно получили документы на право недвижимого имущества на 41 МАФ. "Но мы эти решения обжалуем в судах", - подчеркнул мэр.

Также есть решение суда, которым столичной власти запрещено демонтировать 18 МАФов на Оболони.

"Все эти решения выданы одним судьей в Житомирской области. Судья Шульженко, очевидно, очень переживает, как выглядит Киев, и поэтому выносит такие решения. И этим вопросом должны заняться правоохранительные органы: на основании чего судья в Житомирской области узаконивает те или иные МАФы в Киеве? Это нонсенс!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр отметил, что сегодня проходит первый этап наведения порядка с МАФами в Киеве - когда убирают все киоски, которые не уплатили долевое участие в бюджет города. А уже вторым этапом будет перемещение законных МАФов, исходя из комплексной схемы, чтобы они не мешали киевлянам и постепенно приобретали единый архитектурный облик.