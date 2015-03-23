Пожар в киевской больнице мог вызвать погибший - пациенты
14:09, 23 марта 2015Киев
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Пожар в 10-й Киевской городской больнице мог вызвать погибший пациент Александр Красовский.
Сотрудники больницы отказываются комментировать пожар / Скриншот видео ТСН
Пациенты больницы говорят, что погибший мог вызвать пожар умышленно, передает ТСН.
Сейчас причину пожара устанавливает следствие.
Свидетели говорят, что погибший курил в постели, потому что был лежачим.
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Вместе с тем, сотрудники больницы комментировать ситуацию отказались.
Напомним, вчера, 22 марта, в 21 час. 12 мин произошел пожар на 2-м этаже Киевской городской клинической больницы №10 в отделении хоспис. Во время ликвидации пожара из хосписа эвакуировали 78 человек, среди них 20 больных и парализованных пациентов.
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