Пожар в киевской больнице мог вызвать погибший - пациенты

14:09, 23 марта 2015
Киев
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Пожар в 10-й Киевской городской больнице мог вызвать погибший пациент Александр Красовский.

Скриншот видео ТСН

Пациенты больницы говорят, что погибший мог вызвать пожар умышленно, передает ТСН.

Сейчас причину пожара устанавливает следствие.

Свидетели говорят, что погибший курил в постели, потому что был лежачим.

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Вместе с тем, сотрудники больницы комментировать ситуацию отказались.

Напомним, вчера, 22 марта, в 21 час. 12 мин произошел пожар на 2-м этаже Киевской городской клинической больницы №10 в отделении хоспис. Во время ликвидации пожара из хосписа эвакуировали 78 человек, среди них 20 больных и парализованных пациентов.

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