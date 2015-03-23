В деле Попова поступило 48 гражданских исков на 50 млн грн - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам адвокат Попова Николай Карнаух.

“Гражданские иски продолжают поступать. Общая сумма на сегодня около 50 млн грн, но эти иски безосновательные и неаргументированные. Александр Попов не признает себя виновным, не совершал никакого преступления, а значит не причинил вреда потерпевшим”, - сказал Карнаух.

Также он добавил, что всего в деле Попова 84 пострадавших.

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Как сообщал УНИАН, Попова обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний и митингов, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособничество в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГПУ, досудебное расследование установило, что в ночь на 30 ноября 2013 года Попов, действуя по предварительному сговору с бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, тогдашним начальником ГУ МВД Украины в Киеве Валерием Коряком и другими на то время чиновниками, дал указание о завозе на Майдан Независимости в Киеве коммунальной техники для установки новогодней елки, а Коряк, в свою очередь, используя это обстоятельство, отдал приказ о разгоне мирного митинга сотрудниками полка милиции особого назначения «Беркут», которые жестоко избили митингующих. Вследствие этих противоправных действий более 80 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ранее также сообщалось, что суд решил не отправлять дело Попова на дорасследование.