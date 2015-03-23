В Киеве на Подоле неизвестный бросил боевую гранату во двор дома

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в г. Киев.

«Сегодня (23 марта) около 08:00 в дежурную часть Подольского райуправления столичной милиции поступило сообщение, что во дворе одного из частных домов произошел взрыв. В результате инцидента был поврежден автомобиль хозяина дома, никто из людей не пострадал», - говорится в сообщении.

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По словам хозяина дома, неизвестный поздно ночью через забор бросил во двор взрывное устройство.

Как отмечается, кроме поврежденной машины были также разбиты окна в помещении хозяйственной постройки. Кроме этого, во время разговора с милиционерами, мужчина отметил, что никого не подозревает и никаких угроз не получал.

По предварительным выводам, взрывным устройством, вероятно, была ручная граната РГД-5.