В Киеве планируют реставрировать вход в Бессарабский рынок

КП «Бессарабский рынок» планирует реставрировать вход на рынок к празднованию Дня Киева.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, необходимость приведения здания в надлежащее санитарно-техническое состояние и обеспечения безаварийной эксплуатации поддержана руководством КГГА.

Отмечается, что в Киевской горгосадминистрации неоднократно обсуждалась необходимость обустройства одного из старейших рынков города, поскольку Бессарабский рынок - это бренд, своеобразная визитная карточка столицы, место, которое едва ли не наиболее часто посещают иностранцы и гости Киева.

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Сейчас специалисты КП «Бессарабский рынок» изучают возможные варианты проведения необходимых работ для сохранения памятника архитектуры.

*** Здание Бессарабского рынка построено в 1910-1912 годах на деньги известного киевского сахарозаводчика Лазаря Бродского, а открылся рынок 16 июля 1912 года. КП «Бессарабский рынок» основано на коммунальной собственности территориальной общины Киева.