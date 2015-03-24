СМИ: Прокурор Киева лишился должности из-за люстрации

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре.

По словам собеседника, прокурора уволили по закону «Об очищении власти».

Как отметила пресс-секретарь прокурора Елена Яхно, вторая волна люстрации уже началась и сегодня должна быть очередь Юлдашева по плану.

Читайте такжеВ Генпрокуратуре планируют люстрировать более тысячи человек

«Сегодня должно быть решение. Может оно уже есть, я не знаю», - отметила Яхно.

Как сообщалось, в результате проверок по закону об очищении власти Генпрокуратура уже уволила с должностей четырех руководящих работников прокуратур областного уровня. Среди уволенных в частности: заместитель прокурора Кировоградской области, прокурор г. Запорожье, первый заместитель прокурора Николаевской области и заместитель прокурора Запорожской области.