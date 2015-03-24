В прокуратуре Киева подтвердили факт увольнения своего руководителя

Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Елена Яхно.

«11 марта в прокуратуре Киева начался второй этап люстрации. Сегодня очередь дошла и до прокурора Киева Сергея Юлдашева. Он только что попрощался с коллективом», - написала Яхно.

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При этом она цитирует слова Юлдашева: «Сегодня генеральный прокурор подписал пакет документов об увольнении с занимаемых должностей тех прокуроров, которые подпадают под закон о люстрации. Закон есть Закон. Он его выполнил. В свое время и я исполнил этот закон.

Я благодарю вас за работу. Для меня было большой честью работать в этом коллективе. Надеюсь, что так же слаженно и организованно он продолжит работу уже при новом прокуроре».