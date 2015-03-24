Под Киевом судья бросился под поезд

Об этом во вторник, 24 марта, сообщила пресс-служба управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороге.

По данным правоохранителей, инцидент произошел накануне вечером в районе станции Вишневое.

"Вчера в 19 часов в линейный отдел милиции на станцию Киев-Пассажирский поступило сообщение о смертельном травмировании человека. Дежурная по станции Вишневое сообщила, что электропоездом сообщением Киев-Козятин смертельно травмирован человек", - говорится в сообщении.

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Как рассказал машинист, мужчина, стоявший справа по ходу движения поезда, игнорируя звуковые сигналы, двинулся под колеса.

Несмотря на попытку машиниста экстренно затормозить, избежать наезда не удалось. Мужчина от полученных травм погиб на месте.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.3 ст.276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, что привело к гибели людей).