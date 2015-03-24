В Киеве сгорел очередной ресторан (фото, видео)

В Киеве сгорел очередной ресторан. В пресс-службе ГосЧС Киева сообщили, что пожар в ресторане "Колыба Закваська", что находится на улице Маяковского, 56 в парке "Молодежный" (Троещина), начался в 12.40, передает "Сегодня".

На место ЧП выезжали шесть пожарных машин, работало 30 человек личного состава.

По состоянию на 13.15, пламя локализировали, а в 13.42 пожар закончили тушить.

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По предварительной информации, площадь возгорания – 100 кв. метров. Посетителей в помещении не было – только персонал, который заметил огонь около барной стойки под крышей и вовремя вышел. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Пожар начался под крышей, его причины устанавливают специалисты. Версию поджога спасатели не рассматривают – скорее всего, дело в коротком замыкании. Одноэтажное здание было полностью деревянным, и спасти его было практически невозможно.