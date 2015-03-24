В Киеве хотят создать новый парк отдыха "Усадьба Мировичей"

В Киеве планируется создать новый парк отдыха «Усадьба Мировичей».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета, на сегодняшнем заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития был поддержан проект решения о создании этого парка по адресу: ул. Львовская, 15 в Святошинском районе. Площадь парка отдыха составит 4,55 га.

Проект решения был согласован комиссиями по вопросам экологической политики, по вопросам культуры и туризма и по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

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Данный участок хоть и имел рекреационное назначение, решением Киевсовета от 28 сентября 2006 года был незаконно выделен под застройку и было изменено его целевое назначение. В результате жалоб, судебных слушаний и общественных противостояний решение Киевсовета было признано противоправным и отменено Киевским апелляционным административным судом.

Комиссия по вопросам бюджета поручила Департаменту экономики КГГА разработать план финансирования парка отдыха. Планируется, что подготовленный проект будет вынесен на одно из ближайших пленарных заседаний Киевсовета.

Согласно документу, будут внесены изменения в Программу развития зеленых зон Киева и концепцию формирования зеленых насаждений, которыми соответствующий участок на ул. Львовской будет добавлен в перечень парков Киева.