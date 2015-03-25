На светофоре в центре Киева лоб в лоб столкнулись Porsche Cayenne и Saab

Как рассказали очевидцы происшествия, молодая женщина за рулем Porsche двигалась по бульвару в направлении улицы Бастионной, сообщает LB.ua.

На данном перекрестке поворот на Бастионную разрешен лишь при загоревшейся "зеленой стрелке" на дополнительной секции светофора.

Очевидцы утверждают, что водитель Porsche выехала на перекресток, не дождавшись разрешенного сигнала светофора. В это время с улицы Киквидзе, по словам очевидцев - на свой "зеленый", двигался Saab. Произошло лобовое столкновение, автомобили разлетелись в разные стороны. Чтобы достать из смятого Saab травмированного водителя, понадобилась помощь спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Бойцы Специального аварийно-спасательного отряда с помощью специнструмента открыли двери и помогли водителю выбраться.

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Несмотря на сработавшие подушки безопасности, непристегнутый водитель Saab получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и раны мягких тканей головы. После оказания первой помощи пострадавший остался на месте аварии. Женщину-водителя Porsсhe с подозрением на перелом костей нижней конечности госпитализировали.

Кто нарушил правила проезда перекрестка, что привело к ДТП - выясняет следственно-оперативная группа.