Проверки на велосипеде: Кличко проинспектировал Труханов остров (фото, видео)

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с главой Днепровского района Ярославом Горбуновым на велосипедах приехали на Труханов остров, чтобы проинспектировать, как там убрали во время субботника. Об этом сообщается на официальном интернет-портале КГГА.

Кличко подчеркнул, что начал инспектировать столицу на велосипеде вместе с главами районов, как и обещал.

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«Инспекция еще продолжается. Впечатления должны быть не у меня, а у киевлян, когда они увидят, что Труханов действительно изменился и им захочется приезжать сюда снова, с детьми, с друзьями, семьей. И здесь будут созданы соответствующие условия для активного отдыха. Но сейчас, вижу, мусор вывезли, убрали часть территории, высадили деревья. И работы здесь еще много», - отметил мэр.

«Мы подготовили и реализуем проект обустройства Труханова. Чтобы сделать остров комфортным, чтобы киевляне могли в центре Киева на природе отдохнуть, заняться спортом, приготовить в цивилизованных условиях шашлык или барбекю. Мы также даем возможность малому бизнесу развиваться, создаем условия и закрепляем за ним социальную ответственность. Сегодня инициативный бизнес и общественность участвуют в обустройстве Труханового острова», - добавил Кличко.

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После этого мэр посетил выездной детский лагерь, который организовали казаки на Трухановом острове.