В Киеве на станции метро "Харьковская" у мужчины изъяли три гранаты и пистолет

В Киевском метрополитене задержали мужчину, имевшего при себе три гранаты РГД-5, пистолет Макарова, три магазина и 72 патрона к нему, нож кустарного производства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД в Киеве, инспектор отдела общественной безопасности Линейного управления в столичном метрополитене во время несения службы на станции метро «Харьковская» заметил подозрительного мужчину. Работник милиции попросил гражданина проследовать в комнату милиции. В присутствии двух понятых он продемонстрировал содержимое своего рюкзака. Среди личных вещей мужчины обнаружили набор оружия.

46-летний уроженец Винницкой области рассказал, что еще летом вступил в ряды одного из добровольческих батальонов и долгое время был на востоке Украины. По словам задержанного, все оружие он нашел.

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Обнаруженное оружие изъяли и направили на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУМВД Украины в. Киеве.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения; наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет). Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.