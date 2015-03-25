У Кличко занялись уборкой МАФов около поликлиник

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Михаил Радуцкий во время демонтажа киоска у Детской клинической больницы № 8 Шевченковского района.

«По поручению городского головы Виталия Кличко столичная власть начала последовательное очищение Киева от МАФов, которые в большинстве случаев являются рассадниками антисанитарии. Поэтому сегодня мы демонтировали один из таких киосков возле детской больницы», - сказал он.

Михаил Радуцкий сообщил, что киоск был установлен не только на зеленой зоне, но и в пределах так называемой «красной линии», то есть - на 25-метровой зоне медицинского учреждения.

«Кроме того, временного сооружения продавали не только продукты питания, но и алкогольные напитки, на что постоянно жаловались жители соседних домов и пациенты больницы. Если это больница, то должны заботиться о людях и их здоровье, а не о тех, кто хочет купить спиртные напитки», - подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Он также отметил, что временное сооружение, размещенная возле детской больницы по адресу: ул. Мельникова, 18, было установлено ​​незаконно: «Согласно документам, владельцы товара арендовали киоск у коммунального предприятия, которое уже несколько лет не работает».

В то же время, Михаил Радуцкий заверил, что Виталий Кличко и вся его команда последовательно выполнять взятые на себя обещания, поэтому вскоре Киев будет очищен от незаконных архитектурных сооружений.