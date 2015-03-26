Четверых депутатов Киевсовета могут лишить мандатов за прогулы

“Мониторинг выявил 4 кандидатов на вылет из Киевсовета. Это те, кто пропустил более 50% заседаний постоянных комиссий”, - рассказывает Ирина Федорив, координатор региональной сети ЧЕСНО.

“Также десятки депутатов позволяют себе пропускать заседания совета, но больше всего прогуливают там, где наименьший контроль - на заседаниях постоянных комиссий”, - добавляет Федорив.

Список прогульщиков возглавляет «Самопомич», на втором месте «Батькивщина» и “Нове життя”, третье место - у “Гражданской позиции”.

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Также результаты мониторинга показали, что 25% депутатов вообще не пишут депутатских запросов. Большинство обращается непосредственно к городского голове или секретарю совета.

“Это все от малограмотности. Депутаты не хотят работать реально, а переслать вопрос на самый высокий уровень, чтобы потом сказать избирателям: я для вас все сделал. Я убежден, что надо было провести обучение для депутатов и их помощников. Но это нужно не только для Киевсовета”, - отмечает Анатолий Ткачук, директор по вопросам науки и развития Института гражданского общества.

“Партийные среды должны готовить свои кадры. Но в Украине такая культура отсутствует. Академия госуправления маленькая и неадекватная система. Поэтому такая реальность - от малограмотности,” - добавляет Ткачук.

Среди фракций этим инструментом, как правило, активнее всего пользуется “Самопомич” и партия “Гражданская позиция”.

Наименее активно пишут запросы "Демальянс" и "Единство".

Напомним, депутатов Киевсовета избрали в июне прошлого года.