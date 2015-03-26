В центре Киева в результате стрельбы ранены два человека

14:43, 26 марта 2015
Киев
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Сегодня, 26 марта, в центре Киева - на Бессарабской площади - при задержании злоумышленников произошла перестрелка, в результате которой ранения получили два человека, в том числе милиционер.

REUTERS

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины, «во время задержания в центре столицы подозреваемых в совершении уголовных преступлений злоумышленники произвели выстрелы».

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«Согласно предварительной информации, в результате этого двое мужчин получили телесные повреждения, в том числе и работник милиции. Правоохранители работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства этого инцидента», - отметили в ОСО.

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facebook.com/sashatodorchuk

По уточненным данным, три человека из автомобиля открыли стрельбу на улице Городецкого в гражданское лицо, после чего пытались скрыться, но были задержаны в районе Бессарабской площади.

Подробности уточняются.

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