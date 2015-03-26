В Киеве на Оболони задержали мужчину с автоматом

Об этом сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киев.

Как отмечается, около полуночи в милицию обратился киевлянин и рассказал, что увидел возле своего дома ДТП и поспешил на помощь водителю, который сидел за рулем одной из машин.

"Водитель авто достал предмет, похожий на оружие и пригрозил им потерпевшему. Мужчине удалось убежать от злоумышленника и вызвать милицию", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве на станции метро "Харьковская" у мужчины изъяли три гранаты и пистолет

За несколько минут правоохранители задержали правонарушителя на месте преступления. Злоумышленника разоружили, а предмет, похожий на боевой автомат АКС-74, милиционеры изъяли и направили на экспертизу.

Согласно сообщению, задержанный - 25-летний, ранее не судимый, уроженец города Вышгород Киевской области. Во время совершения уголовного правонарушения находился в нетрезвом состоянии.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Подозреваемый помещен под домашний арест.