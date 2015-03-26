Сегодняшнюю стрельбу в центре Киева в милиции назвали "криминальными разборками"

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киев, об этом заявил глава милицейского главка Александр Терещук.

"Сотрудниками милиции задержаны трое преступников. Они сами из Азербайджана. Изъято два автомобиля, изъят пистолет, из которого стреляли. Можно сказать, что это были "криминальные разборки", потому что один раненый является местным жителем... Сегодня мы разбираемся, что за этим стоит", - сказал Терещук.

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При этом он заверил, что милиция будет жестко пресекать такие преступные действия. "Все бандитские "разборки" будут пресекаться, преступники будут задерживаться и будут закрываться в места лишения свободы. По-другому не будет", - заверил Терещук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 марта, в центре Киева - на Бессарабской площади - во время задержания злоумышленников произошла стрельба, ранены два человека, в том числе милиционер.



