В этом году в Киевском полумарафоне примут участие около 6,5 тысяч человек

16:57, 27 марта 2015
Киев
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Соревнования пройдут по двум дисциплинам: бег и роликовые заезды.

Фото УНИАН

В 5-м Киевском полумарафоне 26 апреля примут участие около 6,5 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Соревнования пройдут по двум дисциплинам: бег и роликовые заезды на дистанциях 21, 10, 5 и 2 км. Также в программе мероприятия состоятся детские забеги на 1000, 500 и 100 метров для детей от 3 лет.

Фото УНИАН

Мероприятие впервые будет проходить по сертифицированному маршруту международной легкоатлетической организации AIMS. Полумарафон проведут по международным стандартам правил проведения мероприятий, установленных Международной атлетической федерацией IAAF, под патронатом Федерации легкой атлетики Киева и Федерации легкой атлетики Украины.

Накануне Киевского полумарафона состоится серия из семи бесплатных беговых тренировок, еженедельно с 15 марта в 10.00. Тренировки проведут в разных локациях Киева, чтобы продемонстрировать участникам красоту города. К каждой тренировке планируют привлечь не менее 100 участников.

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В рамках полумарафона также состоится благотворительный «Забег во имя будущего» (дистанция 2 км), посвященный реабилитации детей с ДЦП. Все собранные средства будут перечислены на приобретение оборудования для лечебного кабинета физкультуры в Киевской городской детской клинической больнице №1.

КГГА обеспечит работу соответствующих подразделений в рамках проведения мероприятия: медицинских работников, коммунальных служб, специалистов транспортной сферы

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