В этом году в Киевском полумарафоне примут участие около 6,5 тысяч человек

В 5-м Киевском полумарафоне 26 апреля примут участие около 6,5 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Соревнования пройдут по двум дисциплинам: бег и роликовые заезды на дистанциях 21, 10, 5 и 2 км. Также в программе мероприятия состоятся детские забеги на 1000, 500 и 100 метров для детей от 3 лет.

Мероприятие впервые будет проходить по сертифицированному маршруту международной легкоатлетической организации AIMS. Полумарафон проведут по международным стандартам правил проведения мероприятий, установленных Международной атлетической федерацией IAAF, под патронатом Федерации легкой атлетики Киева и Федерации легкой атлетики Украины.

Накануне Киевского полумарафона состоится серия из семи бесплатных беговых тренировок, еженедельно с 15 марта в 10.00. Тренировки проведут в разных локациях Киева, чтобы продемонстрировать участникам красоту города. К каждой тренировке планируют привлечь не менее 100 участников.

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В рамках полумарафона также состоится благотворительный «Забег во имя будущего» (дистанция 2 км), посвященный реабилитации детей с ДЦП. Все собранные средства будут перечислены на приобретение оборудования для лечебного кабинета физкультуры в Киевской городской детской клинической больнице №1.

КГГА обеспечит работу соответствующих подразделений в рамках проведения мероприятия: медицинских работников, коммунальных служб, специалистов транспортной сферы