Аудит "Киевского зоопарка" выявил нарушения на 7,2 миллиона гривень

По инициативе Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды проведена проверка финансовой деятельности коммунального предприятия «Киевский зоопарк», в результате которой выявлено финансовых нарушений, совершенных при прежнем руководстве, на сумму 7,23 млн грн.

Об этом заявил директор департамента Дмитрий Белоцерковец, информирует пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

«Поскольку у столичных властей были серьезные опасения относительно махинаций предыдущего руководства, была осуществлена финансовая проверка всей документации предприятия. К сожалению, наши ожидания подтвердились. Неудивительно, что предыдущий директор зоопарка, который работал до сентября прошлого года, в течение достаточно длительного времени не хотел увольняться», - сказал он.

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В частности, при создании экспозиции «Птичник» стоимость работ была завышена на 1,03 млн грн: фактическая цена выполненных работ составила 192,9 тыс. грн, тогда как, согласно актам приемки выполненных работ за июль-декабрь 2011 года, предприятие уплатило 193,6 тыс. грн, сообщил Белоцерковец.

«По этой же схеме была завышена стоимость реконструкции и расширения экспозиции (вольеров) копытного ряда. Так, фактическая сумма выполненных работ, по данным КП «Киевэкспертиза», составляет 224,3 тыс. грн, тогда как в актах выполненных работ ООО «Мистобудпроект» стоимость проекта завышена на 74,7 тыс. грн», - констатировал Белоцерковец.

Директор Департамента благоустройства также подчеркнул, что во время аудита были выявлены многочисленные нарушения тендерных закупок: «Самое большое из них - на сумму 3,3 млн грн - проведение открытых торгов по закупке работ по продолжению создания экспозиций-вольеров «Птичника» в 2012 году. Абсолютно все участники торгов совершили нарушения при заполнении тендерной документации, указав разные суммы: цена прописью не соответствовала цене, указанной цифрам. Впрочем, заказчик - Киевский зоопарк - допустил все три компании к участию».

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Белоцерковец заверил, что все акты проверки финансовой деятельности КП «Киевский зоопарк» передаются в прокуратуру.

Как сообщалось, в сентябре 2014 года председатель КГГА Виталий Кличко уволил Евгения Кирилюка с должности гендиректора КП "Киевский зоопарк".

Кирилюк занимал должность гендиректора зоопарка в период с 1998 по 2006 год, а в ноябре 2012 года был вновь избран конкурсной комиссией на эту должность.

Сейчас КП возглавляет Кирилл Трантин.