Комиссия Киевсовета поддержала решение о восстановлении райсоветов в столице

02:20, 29 марта 2015
Киев
517

Киевский городской совет планирует восстановить районные советы в столице.

КМДА / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

В частности, сказано, что на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития было принято к рассмотрению проект решения об управлении местными районными советами.

Так, проектом решения, который поддержали члены комиссии, предусматривается состав депутатского корпуса в количестве по 46 человек в Голосеевского, Печерского, Подольского и Шевченковского райсоветов; по 54 депутата предлагается в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Святошинском и Соломенском райсоветах.

Читайте такжеЧетверых депутатов Киевсовета могут лишить мандатов за прогулы

В проекте решения отмечено, что выборы в новые районные советы состоятся вместе с последующими очередными выборами в местные советы.

"Поскольку средства, а именно 37 млн грн, которые были отделены из местного бюджета по состоянию на 2010 год, не соответствуют сегодняшнему экономическому положению, данный проект решения будет поддержан после обработки его Департаментом финансов и разработка плана финансирования районных советов", - заявил депутат и председатель комиссии Андрей Странников.

Предложение Странникова поддержали единогласно. Также члены комиссии подчеркнули необходимость "как можно скорее решить данный вопрос".

Ранее УНИАН сообщал, что Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2015 год.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter