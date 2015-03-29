Комиссия Киевсовета поддержала решение о восстановлении райсоветов в столице

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

В частности, сказано, что на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития было принято к рассмотрению проект решения об управлении местными районными советами.

Так, проектом решения, который поддержали члены комиссии, предусматривается состав депутатского корпуса в количестве по 46 человек в Голосеевского, Печерского, Подольского и Шевченковского райсоветов; по 54 депутата предлагается в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Святошинском и Соломенском райсоветах.

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В проекте решения отмечено, что выборы в новые районные советы состоятся вместе с последующими очередными выборами в местные советы.

"Поскольку средства, а именно 37 млн грн, которые были отделены из местного бюджета по состоянию на 2010 год, не соответствуют сегодняшнему экономическому положению, данный проект решения будет поддержан после обработки его Департаментом финансов и разработка плана финансирования районных советов", - заявил депутат и председатель комиссии Андрей Странников.

Предложение Странникова поддержали единогласно. Также члены комиссии подчеркнули необходимость "как можно скорее решить данный вопрос".

Ранее УНИАН сообщал, что Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2015 год.