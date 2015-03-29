В Киеве открыли отреставрированную колокольню Успенского собора (фоторепортаж)

В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике открыли для посетителей колокольню Успенского собора, которая была закрыта последние 10 лет.

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Все желающие могут подняться на колокольню ежедневно с 9.30 до 17.00. Входной билет для осмотра стоит 35 грн, льготный (для учащихся общеобразовательных школ, студентов очной формы обучения и пенсионеров) - 15 грн.

*** Колокольня Успенского собора построена в 1731-1745 гг. по проекту архитектора и инженера Иоганна Готфрида Шеделя в форме восьмигранной четырехъярусной башни высотой 96,5 метров.